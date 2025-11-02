Танкист Великанов с расстояния 10 км уничтожил опорник и 20 солдат ВСУ

Российский военнослужащий Евгений Великанов ликвидировал опорный пункт и 20 солдат Вооружённых сил Украины выстрелом из танка с расстояния десяти километров, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии старший сержант уничтожил опорник и живую силу противника в ходе боя. Кроме того, он ликвидировал пулемётную точку ВСУ.
«Старший сержант Великанов умело и быстро наводил танковое орудие и уверенно вёл огонь из танковой пушки с закрытых огневых позиций на дальность до десяти километров. Сохраняя самообладание, под непрекращающимся ответным огнём артиллерии противника, меткой стрельбой из танкового орудия, учитывая корректировки командира, старший сержант Великанов уничтожил опорный пункт противника, оборудованный в здании, пулемётную точку, а также до 20 националистов», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря действиям военнослужащего ВСУ был нанесён серьёзный урон. Это способствовало продвижению штурмовых подразделений РФ.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.