Танкист Великанов с расстояния 10 км уничтожил опорник и 20 солдат ВСУ

«Старший сержант Великанов умело и быстро наводил танковое орудие и уверенно вёл огонь из танковой пушки с закрытых огневых позиций на дальность до десяти километров. Сохраняя самообладание, под непрекращающимся ответным огнём артиллерии противника, меткой стрельбой из танкового орудия, учитывая корректировки командира, старший сержант Великанов уничтожил опорный пункт противника, оборудованный в здании, пулемётную точку, а также до 20 националистов», — говорится в сообщении.