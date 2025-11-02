Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что нельзя делать в Иларионов день 3 ноября: традиции и обычаи праздника

3 ноября православные христиане чтят память преподобных Иларионов — Великого и Гдовского, чьи жизни стали примером подвижничества и веры. В народе этот день издревле связывают с приходом зимы и особой энергией обновления. Чем примечателен Иларионов день, какие традиции следовало соблюдать и чего категорически нельзя делать — рассказываем в материале URA.RU.

Православная церковь чтит память двух святых Иларионов.

3 ноября православные христиане чтят память преподобных Иларионов — Великого и Гдовского, чьи жизни стали примером подвижничества и веры. В народе этот день издревле связывают с приходом зимы и особой энергией обновления. Чем примечателен Иларионов день, какие традиции следовало соблюдать и чего категорически нельзя делать — рассказываем в материале URA.RU.

В честь каких святых назван праздник 3 ноября.

Иларион Великий — один из самых почитаемых христианских подвижников IV века. Родился он в палестинском селении Фавафа близ Газы в 291 году и получил образование в Александрии, где принял христианство. Уже в юности он стремился к духовной жизни и отправился к преподобному Антонию Великому, с которым провел несколько месяцев, перенимая опыт монашеского подвига.

После возвращения на родину Иларион отказался от наследства, раздал все бедным и поселился в уединении близ Маюмы, где вел жизнь строгого аскета — трудился, постился и молился. Его слава как целителя и духовного наставника быстро распространилась, к нему тянулись люди, и вокруг него начали возникать первые монашеские общины. Иларион стал основателем монашества в Палестине и образцом для многих поколений монахов.

В конце жизни святой странствовал по миру, посетил Египет, Сицилию и Далмацию, а последние годы провел на Кипре, где и скончался в 371 году.

На иконе XIX века Иларион Псковоезерский изображен со свитком в руке (крайний справа).

Другой святой, чья память также чтится 3 ноября, — Иларион Гдовский, или Псковоезерский. Он был учеником преподобного Ефросина Псковского и основал Озерский Покровский монастырь близ Гдова. Под его руководством обитель стала духовным центром северо-западных земель и способствовала распространению православия среди прибалтийских народов. Святой Иларион преставился в 1476 году, оставив после себя память о смирении и любви к Богу.

Иларионов день: традиции и приметы праздника.

Иларионов день в народе считался временем перехода от осени к зиме. С этого момента начинались холода, и люди спешили завершить все хозяйственные дела. По домам шли заготовки — доставали соленья, сушеные грибы и ягоды, готовили квашеную капусту.

Этот день считался семейным и домашним. По традиции 3 ноября читали молитвы святому Илариону, прося о защите семьи, сохранении тепла в доме и спокойствии на весь зимний период. В сельской местности завершали последние полевые работы, убирали овощи, сушили травы для скота и чистили хлев. Считалось, что порядок, наведенный в этот день, сохранит благополучие на весь сезон.

Женщины собирались вместе, занимались рукоделием, шили и вязали, а мужчины могли устроить застолье, обсудить семейные дела. Этот день также считался благоприятным для сватовства и свадеб — верили, что ноябрьский брак принесет крепкий союз.

Туман на 3 ноября предвещал мягкие холода.

Особое внимание уделяли погодным приметам. Если снег выпадал на сырую землю, ожидали теплую зиму и богатый урожай. Туман предвещал мягкие холода, а ясное небо — скорые морозы. Громкие крики воронов считались вестниками приближающегося снегопада. Оттепель 3 ноября означала короткую зиму, а мороз — долгую и суровую.

Что нельзя делать 3 ноября.

Согласно народным поверьям, Иларионов день не подходил для начала путешествий и новых дел — считалось, что все начатое в этот день обернется неудачей. Лучше было оставаться дома, особенно после захода солнца: в это время, по поверью, оживают злые силы, способные навредить путнику.

Запрещалось также охотиться — говорили, что леший может сбить человека с пути и завести в чащу. Не стоило поднимать найденные на улице предметы, даже если это были деньги: считалось, что вместе с находкой можно «подобрать» и чужие несчастья.

Не стоит поднимать найденные на улице предметы, особенно деньги.

Под строгим запретом были ссоры и конфликты — считалось, что они принесут разлад в семью и привлекут беду. Нельзя было и давать в долг: это сулило финансовые потери.

Зато благоприятным считалось заняться уборкой и наведением порядка. Чистый и ухоженный дом, по народным представлениям, притягивал удачу и достаток. Допускалось также заниматься заготовками, разжигать очаг и готовить домашнюю еду — символ тепла и благополучия в преддверии зимы.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше