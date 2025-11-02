Что нельзя делать в Иларионов день 3 ноября: традиции и обычаи праздника

После возвращения на родину Иларион отказался от наследства, раздал все бедным и поселился в уединении близ Маюмы, где вел жизнь строгого аскета — трудился, постился и молился. Его слава как целителя и духовного наставника быстро распространилась, к нему тянулись люди, и вокруг него начали возникать первые монашеские общины. Иларион стал основателем монашества в Палестине и образцом для многих поколений монахов.