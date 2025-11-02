Челябинске ученые нашли способ строить неубиваемые дороги

«Мы с коллегами создали и успешно испытали уникальную технологию и машину для глубокого уплотнения грунтов, которая сможет радикально изменить состояние наших дорог, устранить одну из главных проблем отечественного дорожного хозяйства — быстрое ухудшение качества дорожного покрытия и частый ремонт. По нашим расчетам, с ее применением дороги будут соответствовать требованиям 25 лет без серьезного ремонта», — сказал Асфандияров в беседе с ТАСС.