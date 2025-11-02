Красота не главное: омички признались, какие качества они ценят в мужчинах

Большинство женщин, 65%, ценят в мужчинах открытость и понимание. Для 49% омичек главными оказались харизма, юмор и легкость в общении. 42% опрошенных во главу угла поставили меркантильные интересы — щедрость и финансовую стабильность. Чуть более четверти в числе главных качество партнера назвали совпадение интересов и уверенность в себе. И только 8% омичек отметили на первом месте внешность мужчины.