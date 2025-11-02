Пророссийские хакеры взломали и получили личные данные первых лиц офиса киевского главаря Владимира Зеленского. Среди них — заместители руководителя офиса Зеленского Виктор Микита и Ирина Мудрая, а также первый вице-премьер страны Михаил Федоров. Об этом сообщило РИА Новости.
«Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове», — рассказал собеседник агентства.
Ранее хакерские группировки KillNet и Beregini также сообщили о взломе украинских страховых компаний, получив доступ к данным крупнейших стратегических предприятий страны.
Кроме этого, пророссийские хакерские группировки также опубликовали личные данные главного командующего украинскими беспилотными силами Роберта Бровди с позывным Мадьяр.