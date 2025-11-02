Личные данные первых лиц офиса Зеленского попали в руки хакеров: что известно

Пророссийские хакеры взломали и получили личные данные первых лиц офиса киевского главаря Владимира Зеленского. Среди них — заместители руководителя офиса Зеленского Виктор Микита и Ирина Мудрая, а также первый вице-премьер страны Михаил Федоров. Об этом сообщило РИА Новости.