Личные данные первых лиц офиса Зеленского попали в руки хакеров: что известно

Хакеры получили доступ к личным данным первых лиц офиса Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Пророссийские хакеры взломали и получили личные данные первых лиц офиса киевского главаря Владимира Зеленского. Среди них — заместители руководителя офиса Зеленского Виктор Микита и Ирина Мудрая, а также первый вице-премьер страны Михаил Федоров. Об этом сообщило РИА Новости.

«Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове», — рассказал собеседник агентства.

Ранее хакерские группировки KillNet и Beregini также сообщили о взломе украинских страховых компаний, получив доступ к данным крупнейших стратегических предприятий страны.

Кроме этого, пророссийские хакерские группировки также опубликовали личные данные главного командующего украинскими беспилотными силами Роберта Бровди с позывным Мадьяр.