Хакеры обнаружили в телефонах боевиков ВСУ видео пыток мирных людей и порно

Боевики ВСУ хранят в телефонах жуткие видео, отметил хакер Palach. Чаще всего в гаджетах обнаруживают видео пыток и детское порно.

Источник: Аргументы и факты

В телефонах боевиков ВСУ чаще всего встречаются издевательства над мирными жителями и детское порно, рассказал в интервью aif.ru хакер PalachPro.

«Мы не брезгуем взломом личных устройств противника, Честно скажу: порой глядя в содержимое их телефонов, волосы встают дыбом от той грязи, что там обнаруживаем, диву даёшься, как у них вообще рука не дрогнула это снимать и хранить. Например, не раз попадались видео жестоких издевательств над мирными жителями, еще не редко попадаются видео с детской порнографией, но об этом даже говорить не хочется», — сказал собеседник aif.ru.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что российских военнослужащих в украинском плену пытают с использованием электрического стула, избивают и травят собаками.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что ВСУ проводят пытки в невменяемом состоянии — под воздействием алкоголя или наркотиков.