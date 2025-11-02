Хакеры обнаружили в телефонах боевиков ВСУ видео пыток мирных людей и порно

В телефонах боевиков ВСУ чаще всего встречаются издевательства над мирными жителями и детское порно, рассказал в интервью aif.ru хакер PalachPro.
«Мы не брезгуем взломом личных устройств противника, Честно скажу: порой глядя в содержимое их телефонов, волосы встают дыбом от той грязи, что там обнаруживаем, диву даёшься, как у них вообще рука не дрогнула это снимать и хранить. Например, не раз попадались видео жестоких издевательств над мирными жителями, еще не редко попадаются видео с детской порнографией, но об этом даже говорить не хочется», — сказал собеседник aif.ru.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что российских военнослужащих в украинском плену пытают с использованием электрического стула, избивают и травят собаками.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что ВСУ проводят пытки в невменяемом состоянии — под воздействием алкоголя или наркотиков.