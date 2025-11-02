NASA: Межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует необычное поведение у Солнца

Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле, продемонстрировал необычные маневры при приближении к Солнцу, которые ученые связывают с негравитационным ускорением. Об этом говорится в докладе Лаборатории реактивного движения NASA.
В ведомстве объяснили, что объект отклоняется от своей траектории с радиальным ускорением 135 километров в день в квадрате и поперечным ускорением 60 километров в день в квадрате.
Эти аномалии были зафиксированы на расстоянии около 203 миллионов километров. Ученый из Гарвардского университета Ави Леб предположил, что на 3I/ATLAS действует неизвестная сила, возможно, вызванная реактивным движением. Если эта гипотеза верна, объект может терять до половины своей массы.
— Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение следующих месяцев: ноября и декабря 2025 года, — отметил Леб в докладе.
Ученые установили, что 3I/ATLAS является кометой из другой звездной системы, возраст которой оценивается более чем в семь с половиной миллиардов лет. Объект также удивлял своим свечением, которое, как предположил Леб, может исходить от мощного источника энергии, возможно, искусственного происхождения.
Ранее Леб заявил, что 3I/ATLAS уже пролетел половину Солнечной системы, однако его странная траектория вызывает вопросы о внеземном происхождении. Он отметил, что объект достигнет ближайшего расстояния к Земле 19 декабря 2025 года.