NASA: Межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует необычное поведение у Солнца

Ученые установили, что 3I/ATLAS является кометой из другой звездной системы, возраст которой оценивается более чем в семь с половиной миллиардов лет. Объект также удивлял своим свечением, которое, как предположил Леб, может исходить от мощного источника энергии, возможно, искусственного происхождения.