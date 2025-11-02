Universal: в Мексике в результате взрыва в магазине погибли 22 человека

Напомним, ранее в иранском городе Шираз прогремел взрыв на заводе по заправке сжиженного газа — взорвался один из газовых баллонов. Уточняется, что в результате аварии пострадали девять человек: двоих госпитализировали, ещё семерых осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.