Universal: в Мексике в результате взрыва в магазине погибли 22 человека

Причиной взрыва в Мексике могла стать припаркованная у магазина машина.

Источник: Комсомольская правда

В мексиканском городе Эрмосильо прогремел мощный взрыв в магазине, который унес жизни 22 человек, включая четырех детей. Еще 12 человек получили серьезные ожоги и находятся в больнице. Об этом сообщает газета Universal.

По данным издания, ЧП произошло в одной из точек местной сети Waldo. После взрыва здание сразу же охватило пламя.

«Двенадцать человек пострадали и 22 погибли, включая четырех несовершеннолетних», — говорится в тексте источника.

На место происшествия почти сразу прибыли спасатели и экстренные службы. Предполагается, что причиной взрыва могла стать припаркованная у магазина машина, но точная причина пока не установлена.

Напомним, ранее в иранском городе Шираз прогремел взрыв на заводе по заправке сжиженного газа — взорвался один из газовых баллонов. Уточняется, что в результате аварии пострадали девять человек: двоих госпитализировали, ещё семерых осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.