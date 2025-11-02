«Орешником» по бункерам: эксперт раскрыл, когда РФ применит супероружие

«Применение “Орешника” возможно только в случае реальной угрозы национальной безопасности России. Однако стоит помнить, что этот ракетный комплекс может применяться и просто для ударов по особо важным объектам, в случае если начинка будет фугасная или другая — не ядерная. Но он может применяться и как ядерное оружие — последствия будут очень страшными», — отметил эксперт.