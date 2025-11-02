«Орешником» по бункерам: эксперт раскрыл, когда РФ применит супероружие

Новый ракетный комплекс «Орешник» показал лишь самую малую часть того, на что он способен. Остальные возможности российской разработки продолжают пугать лидеров киевского режима и Запада.
Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с aif.ru рассказал, когда будет запущен «Орешник», почему его опасается Владимир Зеленский и кто его главная цель.
Главная цель русского «Орешника».
Российский комплекс «Орешник», показавший свою мощь еще в ноябре 2024 года при ударе по крупному объекту ВПК в Днепропетровске, может стать средством ликвидации лидеров киевского режима, считает Михайлов.
После успешного и во многом показательного удара было запущено серийное производство «Орешника» в России. Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что «ракета поступила в войска».
«Этот ракетный комплекс может применяться и просто для ударов по особо важным объектам, в случае если начинка будет фугасная или какая-то другая — не ядерная. Вполне вероятно, что сейчас “Орешник” могут применить для уничтожения ставки того или иного командования, ставки лидеров фашистского режима и наиболее важных объектов инфраструктуры киевского режима», — отметил эксперт.
При этом эксперт подчеркнул, что при определенных обстоятельствах ракета будет направлена в сторону противника именно с ядерным наполнением.
Разбивает бункеры на десятки метров.
Мощность нового российского комплекса позволяет разбивать даже бункеры. В частности, это продемонстрировал и первый запуск ракеты по одному из главных стратегических предприятий Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
«Последствия от него будут очень страшные. Он обладает большой пробивной силой, именно для бункеров. И нам продемонстрировали это, когда был нанесен первый удар, простыми болванками, которые прошли на многие десятки метров вглубь завода “Южмаш”», — сказал Михайлов.
К слову, недавно тот же завод снова стал целью российской армии. Однако в этот раз использовалась корректируемая авиабомба.
Ответ за поставку Киеву Tomahawk.
В свете последних событий, по словам Михайлова, «Орешник» может быть задействован и для ответа на поставки Киеву вооружения от стран Запада.
В частности, так, по словам эксперта, Россия может отреагировать на отправку Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk и немецких крылатых ракет Taurus.
Согласно последней информации, Пентагон разрешил поставку Киеву ракет Tomahawk, объяснив это тем, что ситуация «не окажет негативного воздействия» на арсеналы США.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту информацию, отметила, что поставки оружия на Украину не приближают урегулирование конфликта и выполнение предвыборных обещаний текущего руководства США.
«Дальность в 5 тысяч километров позволяет намекнуть Западу, что в случае поддержки киевского режима, в том числе в виде поставок ракет Tomahawk и Taurus, вполне вероятно нанесение удара по объектам противника. Запад усиливает агрессию и грозит ядерными ударами. Я допускаю, что Россия может действовать на упреждение», — сказал Михайлов.
«Если драка неизбежна — бей первым».
Говоря об ударах по противнику на упреждение, Михайлов напомнил слова российского лидера Владимира Путина.
«Нужно вспомнить слова президента Путина: “Если драка неизбежна, нужно бить первым”. А так как Россия не поддается ни на какое давление со стороны Запада, вполне вероятно, что мы ударим первыми, получив определенные разведданные, чтобы по нам будут бить», — отметил он.
По словам Михайлова, последствия от удара «Орешником» для противника будут страшными.
«Применение “Орешника” возможно только в случае реальной угрозы национальной безопасности России. Однако стоит помнить, что этот ракетный комплекс может применяться и просто для ударов по особо важным объектам, в случае если начинка будет фугасная или другая — не ядерная. Но он может применяться и как ядерное оружие — последствия будут очень страшными», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что «Орешник» поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.