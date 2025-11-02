На Украине упоминание Кутузова признали пропагандой «российского империализма»

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года курс на вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых. Также убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.