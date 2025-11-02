Вильфанд предупредил о трескучих морозах в трёх округах России в начале ноября

В Якутии температура на 6−8 градусов ниже нормы, на Чукотке — на 11−13, в Магаданской и Камчатской областях — на 5−7. В северной Якутии температура опустится до 35−36 градусов ниже нуля, на Чукотке — до минус 32−34, в Магаданской области и северном Камчатском крае — до 27−29 градусов мороза.