Вильфанд предупредил о трескучих морозах в трёх округах России в начале ноября

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируют резкое понижение температуры и крепкие морозы в первой декаде ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Life.ru

Температура на Урале уже упала. В Челябинской области вчера было около 10 градусов, а в воскресенье максимальная температура достигнет 2−3 градусов. На следующей неделе ночью ожидают минус 5−7 градусов.

«В Курганской области — минус 10−12, в Свердловской — до минус 13−15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в диапазоне минус 19−22 градуса, что на 6−13 градусов ниже нормы», — приводит комментарий Вильфанда ТАСС.

В Новосибирской области температура днём снизится до минус 2−6, ночью составит около нуля, а затем опустится до минус 6−12 градусов. Эта ситуация продлится до конца следующей рабочей недели.

Резкое понижение температуры ожидают также в Алтайском, Омском, Томском и Кемеровском районах. В Красноярском крае ночью зафиксируют 25−30 градусов мороза.

В Якутии температура на 6−8 градусов ниже нормы, на Чукотке — на 11−13, в Магаданской и Камчатской областях — на 5−7. В северной Якутии температура опустится до 35−36 градусов ниже нуля, на Чукотке — до минус 32−34, в Магаданской области и северном Камчатском крае — до 27−29 градусов мороза.

Ранее синоптик рассказал, какой будет зима 2025−2026. Эксперт призвал не ждать сильных морозов в начале холодного сезона.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

