Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA: объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение

Ускорение могло быть вызвано «неизвестной силой», которая действовала на космический объект, предположил астроном Ави Леб со ссылкой на отчет Лаборатории реактивного движения.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Межзвездный объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, тем самым продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения. Об этом сообщается в докладе Лаборатории реактивного движения NASA, опубликованном 31 октября.

«Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 кв. км (=9×10^{-7}а.е.) в день. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 кв. км (=4×10^{-7}а.е.) в день», — говорится в публикации астронома Ави Леба со ссылкой на отчет NASA.

Ускорение объекта могло быть вызвано «неизвестной силой», которая действовала на космический объект, предположил ученый.

«Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение ноября и декабря 2025 года», — подчеркнул Леб.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Эта комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.