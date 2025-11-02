NASA: объект 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Межзвездный объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, тем самым продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения. Об этом сообщается в докладе Лаборатории реактивного движения NASA, опубликованном 31 октября.
«Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 кв. км (=9×10^{-7}а.е.) в день. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 кв. км (=4×10^{-7}а.е.) в день», — говорится в публикации астронома Ави Леба со ссылкой на отчет NASA.
Ускорение объекта могло быть вызвано «неизвестной силой», которая действовала на космический объект, предположил ученый.
«Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение ноября и декабря 2025 года», — подчеркнул Леб.
Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Эта комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.