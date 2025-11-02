Дорога на Киев: офицер рассказал о расширении буферной зоны от Чернигова

Ситуация на линии соприкосновения в Специальной военной операции (СВО) может кардинально измениться. После массированных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины, в центре внимания военных аналитиков вновь оказалось черниговское направление. По мнению экспертов, именно отсюда Вооруженные силы РФ могут начать новую масштабную наступательную операцию, конечной целью которой может стать Киев.
Военкор Александр Сладков предположил, что ВС РФ могут наносить удары по Киеву из Черниговской области. Его точку зрения поддерживает и военный эксперт Алексей Живов, допустивший возобновление боевых действий на этом стратегически важном участке фронта.
Безопасность и ответ на террор.
Решение о возможном наступлении, как подчеркивают аналитики, будет зависеть от целого ряда переменных. Однако одной из причин называют необходимость защиты мирного населения.
«Киевский режим с Черниговской области занимается террором против мирного населения, особенно “Птицы Мадьяра”. Линия безопасности должна распространяться на Черниговскую область. Там, объективно, самая близкая дорога на Киев», — сказал Дандыкин.
Таким образом, создание буферной зоны, которая обезопасит приграничные российские территории от обстрелов и диверсионных вылазок, является одной из приоритетных задач. Расширение этой зоны вглубь Черниговской области выглядит логичным продолжением текущей операции.
Фронтовая обстановка и тактика противника.
Важным индикатором служит и передислокация сил ВСУ. По словам Дандыкина, «сейчас противник оттягивает войска на красноармейское и купянское направления, где у ВСУ наиболее плачевное положение».
Это означает, что украинское командование вынуждено латать самые прорехи в своей обороне, оголяя другие участки. Черниговское направление, оставаясь в относительном затишье, может стать тем самым «вспомогательным направлением, которое потом станет основным».
В истории военных конфликтов такие тактические маневры не раз приводили к решающему успеху, когда противник, сосредоточенный на отражении атак в ожидаемых районах, оказывается застигнут врасплох на спокойном, как ему казалось, участке.
Погода и временной фактор.
Несмотря на благоприятную оперативную обстановку, существуют и сдерживающие факторы. Василий Дандыкин отметил, что сейчас для наступления не самые благоприятные погодные условия, в зоне СВО началась распутица. Осенняя грязь серьезно затрудняет маневр тяжелой техники, сковывая действия наступающих подразделений.
Это означает, что командование может дождаться установления минусовых температур и промерзания грунта, что сделает дороги и поля проходимыми для танков и бронетехники. Однако, как подчеркивает эксперт, «решение по наступлению может быть принято совершенно неожиданно». Фактор внезапности никто не отменял.
Удары по логистике и командным пунктам.
О том, что российское командование уделяет северным регионам Украины пристальное внимание, свидетельствуют не только слова экспертов, но и конкретные действия. В ночь на 1 ноября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры в нескольких областях, включая Днепропетровскую, Одесскую, Черкасскую, Харьковскую, Полтавскую, Николаевскую, Сумскую и, что особенно важно, Черниговскую.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в Черниговской и Полтавской областях после ударов были зафиксированы мощные пожары на объектах газодобывающей сферы. Удар по энергетике подрывает логистический и промышленный потенциал региона, затрудняя снабжение и переброску резервов.
Но главный удар был направлен по военным объектам. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале подтвердил, что за сутки с 31 октября на 1 ноября было зафиксировано около 18 эпизодов ударов. «Основное внимание уделено северным и центральным регионам — Черниговской, Сумской и Черкасской областям, где проходит инфраструктура снабжения и связи», — пояснил подпольщик.
По его данным, именно в Черниговской области под удар попали складские помещения и командные пункты территориальных частей, действующих на севере.
В совокупности все факторы — стратегическая близость к Киеву, необходимость создания зоны безопасности, ослабление группировки ВСУ на этом направлении вследствие переброски сил на другие горячие участки, а также активная подготовка театра военных действий путем нанесения точечных ударов указывают на то, что Черниговская область может в скором времени вновь стать ареной ожесточенных боев. Однако конечное решение остается за верховным главнокомандующим.