Основатель криптобиржи, осужденный на 11 тысяч лет, найден мертвым в тюрьме

Фатих Озер, основатель турецкой криптобиржи Thodex, приговоренный к более чем 11 тысячам лет тюремного заключения, обнаружен мертвым в тюрьме города Текирдаг. По предварительным данным, речь идет о суициде. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Озер был экстрадирован в Турцию из Албании и в сентябре 2023 года приговорен к длительному сроку за мошенничество и создание преступной группировки. В январе 2025 года приговор был отменен апелляционным судом, однако Озер остался под арестом по обвинению в мошенничестве.
— Тело Фатиха Озера обнаружено в камере тюрьмы в Текирдаге, есть подозрение, что это суицид. Начато расследование инцидента, — цитирует Тунча РИА Новости.
