В Рособрнадзоре ответили, стоил ли ждать ЕГЭ по ИИ: вот что рассказали в ведомстве

Введение ЕГЭ по искусственному интеллекту в России пока невозможно, поскольку по этому предмету отсутствуют утвержденные федеральные программы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее в СМИ появилось сообщение о предложении введения ЕГЭ по искусственному интеллекту и IT-технологиям.
«Нет и соответствующих федеральных рабочих программ. Поэтому не представляется возможным содержательно обсуждать перспективы введения ЕГЭ по данному учебному предмету», — сказал собеседник агентства.
В Рособрнадзоре также добавили, что в ЕГЭ по информатике уже есть задания из школьной программы, связанные с алгоритмами анализа данных. Эти основы лежат в методах искусственного интеллекта.
Ранее Госдума РФ отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена. Инициатива предлагала дать выпускникам выбор между ЕГЭ и государственным выпускным экзаменом основного общего и среднего образования.