Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рособрнадзоре ответили, стоил ли ждать ЕГЭ по ИИ: вот что рассказали в ведомстве

В Рособрнадзоре рассказали, что ЕГЭ по ИИ не будет.

Источник: Комсомольская правда

Введение ЕГЭ по искусственному интеллекту в России пока невозможно, поскольку по этому предмету отсутствуют утвержденные федеральные программы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в СМИ появилось сообщение о предложении введения ЕГЭ по искусственному интеллекту и IT-технологиям.

«Нет и соответствующих федеральных рабочих программ. Поэтому не представляется возможным содержательно обсуждать перспективы введения ЕГЭ по данному учебному предмету», — сказал собеседник агентства.

В Рособрнадзоре также добавили, что в ЕГЭ по информатике уже есть задания из школьной программы, связанные с алгоритмами анализа данных. Эти основы лежат в методах искусственного интеллекта.

Ранее Госдума РФ отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена. Инициатива предлагала дать выпускникам выбор между ЕГЭ и государственным выпускным экзаменом основного общего и среднего образования.