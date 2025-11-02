Во Владивостоке почтили память тренера Анатолия Мергенева турниром по вольной борьбе

Дмитрий Табаев, один из организаторов и тренер из Владивостока, подчеркнул вклад тренера памяти которого были посвящены эти соревнования: «Анатолий Афанасьевич был детским тренером, очень много детей привёл в этот вид спорта, дал дорогу в жизнь. Кого-то он с улицы забирал, кого-то он просто во дворе увидел… детей он тянул в борьбу, и ребята показывали хорошие результаты. Благодаря ему детско-юношеская борьба развивалась во Владивостоке».