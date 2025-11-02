Во Владивостоке почтили память тренера Анатолия Мергенева турниром по вольной борьбе

Состоялось открытое первенство города по вольной борьбе среди юношей. В соревнованиях во Владивостоке приняло участие более сотни спортсменов из Владивостока и Находки. Они были посвящены памяти детского тренера Анатолия Афанасьевича Мергенева, сообщает ИА PrimaMedia.
В турнире участвовали молодые спортсмены в двух возрастных группах: юноши 2011−2013 и 2014−2016 годов рождения. Для старших ребят эти состязания стали важным этапом подготовки к первенству Дальневосточного федерального округа в следующем году, тогда как младшие спортсмены получили возможность набраться ценного соревновательного опыта.
Проведение турнира стало возможным благодаря инициативе и поддержке воспитанников Анатолия Мергенева, которые взяли на себя основную организационную часть. Судейский корпус возглавил вице-президент федерации спортивной борьбы Приморского края Юрий Даричев.
Дмитрий Табаев, один из организаторов и тренер из Владивостока, подчеркнул вклад тренера памяти которого были посвящены эти соревнования: «Анатолий Афанасьевич был детским тренером, очень много детей привёл в этот вид спорта, дал дорогу в жизнь. Кого-то он с улицы забирал, кого-то он просто во дворе увидел… детей он тянул в борьбу, и ребята показывали хорошие результаты. Благодаря ему детско-юношеская борьба развивалась во Владивостоке».
Главный судья соревнований Юрий Даричев отметил уникальную черту тренера: «У него была такая черта, что он любил детей и с улиц, с гаражей, с подвалов вытаскивал и приводил в зал… Он делал большое дело, находил ребят, выводил с улиц и делал из них спортсменов».
Первенство стало данью уважения тренеру. Многие из его воспитанников уже приводят в спортивный зал своих детей и активно помогают в развитии спортивной борьбы во Владивостоке.