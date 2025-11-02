Как будут работать в ноябрьские праздники в Екатеринбурге ЗАГСы, МФЦ, музеи

Все отделения Почты России Екатеринбурга не работают 4 ноября. Отправить письма и посылки можно будет 2 ноября (с 09:00 до 21:00) и 3 ноября (с 09:00 до 20:00) на улице Панельная, 13, Титова, 14, Индустрии, 26. Будет открыта «Почта России» 2 ноября (с 10:00 до 20:00) и 3 ноября (с 09:00 до 20:00) на Вокзальной, 26, а также 2 ноября (с 10:00 до 21:00) и 3 ноября (с 10:00 до 20:00) на Академика Сахарова, 78. Главпочтамт на Ленина, 39 будет работать 2 ноября (с 08:00 до 21:00) и 3 ноября (с 08:00 до 20:00).