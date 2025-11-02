Правительство РФ изменило схему расчета утильсбора на легковушки

Правительство России утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, которые вступят в силу с 1 декабря 2025 года. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.
Согласно изменениям, базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя автомобиля. Мощность двигателя также повлияет на расчет коэффициента по прогрессивной шкале.
— Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним… Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.
При этом для граждан, ввозящих автомобили с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранятся льготные коэффициенты.
«Национальный автомобильный союз» направил письма министру финансов России Антону Силуанову и руководителю Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерию Пикалеву с просьбой не принимать постановление, которое изменит методику расчета утилизационного сбора на автомобили.
Ранее стало известно, что российские таможенные органы не меняли подхода к проверке уплаты утилизационного сбора за транспорт, в том числе в отношении автомобилей, которые ввозят в РФ из стран ЕАЭС.