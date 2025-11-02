Пугачева оставила в России кое-что ценное: певица пользовалась этим 19 лет

Певица Алла Пугачева не избавилась от своего автомобиля Rolls-Royce Phantom в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.
Согласно предоставленным данным, артистка является собственником этого автомобиля с 2006 года, то есть уже почти 19 лет. Отмечается, что до января этого года на машину также было оформлено ОСАГО.
Уточняется, что последний раз Примадонну за рулём её автомобиля видели в день прощания с модельером Валентином Юдашкиным.
На сегодняшний день в России не продаются Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. При этом автомобили 2007 года доступны, но всего в числе представленных на рынке четыре машины — их цена начинается от 22 миллионов рублей и достигает 40 миллионов.
Ранее стало известно, что о пенсионных выплатах 76-летней Пугачевой, покинувшей Россию в 2022 году, ходит немало слухов. Известно, что за последние годы выплаты для артистки увеличились.