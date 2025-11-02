Волгоградстат подсчитал количество жителей

В регионе насчитывается более ста национальных групп. Большинство из них составляют русские, далее следуют казахи, армяне, татары, азербайджанцы, чеченцы и другие. Такие данные опубликовал Волгоградстат перед Днем единства, который отмечается в России 4 ноября.