Взрыв в магазине Мексики унес жизни 22 человек

Взрыв в магазине мексиканского города Эрмосильо привел к гибели 22 человек. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщила газета Universal.

Среди погибших — четверо несовершеннолетних. Еще 12 человек с ожогами доставлены в медицинские учреждения. Взрыв произошел в магазине сети Waldo, после чего здание охватил пожар.

По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за автомобиля, припаркованного у входа в магазин. На месте работают спасательные службы.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что по ее распоряжению в Эрмосильо будет направлена спасательная группа для оказания помощи пострадавшим, говорится в статье.

В финской коммуне Йоройнен в субботу, 1 ноября, произошел взрыв фургона на территории отеля, в результате чего погибли два человека.

В июле в Одессе произошел взрыв автомобиля, внутри которого находился украинский военный. По словам очевидцев, автомобиль принадлежал украинскому бойцу и взорвался именно в тот момент, когда он садился внутрь.