Хакеры смогли взломать телефоны боевиков ВСУ и получить уникальные данные. Хакер PalachPro в эксклюзивном интервью aif.ru поделился шокирующими подробностями о ситуации в рядах Вооруженных сил Украины.
ВСУ говорят о потерях и жалуются на командиров.
Картина, которую рисуют перехваченные переписки, очень красноречива и дает реальные данные о состоянии боевого духа украинских военнослужащих.
«Мы следим за сообщениями противника родным и другим людям. В этих переписках украинские солдаты часто признаются, что терпят колоссальные потери и находятся на грани срыва. Боевики ругают своё начальство, называют командиров безжалостными и тупыми. Жалуются на отсутствие поддержки, на то, что их часто посылают на убой без прикрытия», — отметил хакер.
По его словам, в итоге некоторые просто бросают позиции или сдаются, чтобы выжить, или даже совершают суицид.
Порно и пытки в телефонах.
Хакеры получают фото и видео-доказательства преступлений ВСУ. И больше всего жести, как говорят хакеры, содержится в личных смартфонах противника.
«Мы не брезгуем взломом личных устройств противника. Честно скажу: порой глядя в содержимое их телефонов, волосы встают дыбом от той грязи, что там обнаруживаем, диву даёшься, как у них вообще рука не дрогнула это снимать и хранить. Например, не раз попадались видео жестоких издевательств над мирными жителями, еще не редко попадаются видео с детской порнографией, но об этом даже говорить не хочется», — сказал собеседник aif.ru.
ВСУшники часто сами допускают утечки.
Параллельно с этим хакерская активность позволяет вскрывать и другую, стратегически важную информацию. Речь идет о засекреченных объектах, где размещаются специалисты стран НАТО. По словам PalachPro, секретность вокруг этих объектов зачастую лишь видимость, которую разрушает элементарная халатность.
«Информация про западных инструкторов, советников и технологии НАТО на Украине скрывается, но не так так тщательно, как им хотелось бы украинской стороне. Всё, что под грифом “секретно”, рано или поздно где-то да треснет. ВСУшники часто сами допускают утечки: снимают технику, базы, тренировки с инструкторами, думая, что раз “для своих”, то ничего страшного», — сказал хакер Palach Pro.
Именно такая небрежность, по словам эксперта, позволила ему идентифицировать один из полигонов с иностранными наемниками. Однако человеческий фактор — далеко не единственный инструмент в арсенале хакеров. Даже при отсутствии прямой утечки данные можно получить другими, не менее эффективными способами.
«Есть и другие способы: перехваты, фишинг, социальная инженерия, банальный OSINT (расследования по открытым источникам). Добывать эти данные может быть непросто, но это и не тот случай, когда миссия невыполнима», — отмечает хакер.
Таким образом, цифровое пространство становится новым фронтом, где разворачивается не менее ожесточенная борьба не только с украинской армией, но и с их западными покровителями.