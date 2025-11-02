Россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок в подъездах

Он уточнил, что размеры штрафов варьируются в зависимости от категории нарушителя: для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей (либо предупреждение), для должностных лиц — до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 60 тысяч, а для организаций — до 400 тысяч рублей.