Россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок в подъездах

За хранение в подъездах многоквартирных домов детских колясок, санок и велосипедов может быть предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Об этом проинформировал член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров.
Он уточнил, что размеры штрафов варьируются в зависимости от категории нарушителя: для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей (либо предупреждение), для должностных лиц — до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 60 тысяч, а для организаций — до 400 тысяч рублей.
«Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ», — рассказал собеседник агентства.
