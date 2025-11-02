Хегсет: США нанесли новый удар по судну в Карибском море

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил об очередном ударе Соединённых Штатов по судну, которое якобы применялось для наркоторговли в Карибском море.
Он уточнил, что удар был нанесён в международных водах по приказу президента США Дональда Трампа. По словам Хегсета, судно принадлежало «террористической организации».
«По указанию президента Трампа военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по очередному судну, занимавшемуся наркоторговлей и принадлежавшему признанной террористической организации в Карибском море», — написал он в соцсети X*.
Хегсет отметил, что на борту судна были трое мужчины. Он утверждает, что речь идёт о террористах.
«Все трое террористов были убиты, и ни один военнослужащий США в результате этой атаки не пострадал», — говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты». При этом он отметил, что для борьбы с наркотиками его администрация не станет просить Конгресс утвердить «объявление войны».
Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил Соединённые Штаты в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.