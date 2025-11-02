Отказ в выплате страховой пенсии: кто может столкнуться в Татарстане

По какой причине могут отказать в страховой пенсии.
Недостижение пенсионного возраста.
Если татарстанец не достиг пенсионного возраста, то ему будет отказано в назначении как страховой, так и социальной пенсии. Исключение составляют граждане, имеющие право на досрочный выход на пенсию. К ним, например, относятся ветераны силовых структур.
Отсутствие заявления.
Для получения пенсии необходимо подать соответствующее заявление. Причем сделать это следует не позднее чем за месяц до предполагаемой даты выхода на пенсию.
Отсутствие необходимого страхового стажа.
Для назначения страховой пенсии необходимо не менее 15 лет страхового стажа. Если человек отработал менее этого срока или не трудился вовсе, то ему будет отказано в страховой пенсии. При этом следует отметить, что в стаж также входят срочная служба в армии, уход за ребенком до 1,5 года и некоторые другие периоды.
Нехватка пенсионных баллов.
Кроме того, для страховой пенсии татарстанцу нужно накопить не менее 30 пенсионных баллов (ИПК). Но при небольшом недостатке ИПК татарстанцы могут их докупить через механизм добровольных взносов.
Ошибки в поданных документах.
Также причиной отказа в назначении страховой пенсии могут служить ошибки в поданных документах. Поэтому будущим пенсионерам необходимо с полной ответственностью подходить к данной процедуре.