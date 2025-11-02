Отказ в выплате страховой пенсии: кто может столкнуться в Татарстане

Для назначения страховой пенсии необходимо не менее 15 лет страхового стажа. Если человек отработал менее этого срока или не трудился вовсе, то ему будет отказано в страховой пенсии. При этом следует отметить, что в стаж также входят срочная служба в армии, уход за ребенком до 1,5 года и некоторые другие периоды.