Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ударят первые ноябрьские морозы

В первые дни ноября регион ждут дожди, мокрый снег и гололедица.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какими будут ноябрьские каникулы в Башкирии. Сегодня, 2 ноября, днем кое-где пройдет мокрый снег с дождем, а также синоптики обещают сильный ветер. Температура воздуха днем ожидается в районе 0…+5°.

В понедельник, 3 ноября, местами пройдет мокрый снег и снег, на отдельных трассах возможна гололедица. Ветер северный, умеренной силы. Ночью столбики термометров покажут −1…-6°, в ясную погоду до −11°, днем — −3…+2°.

В последний день мини-каникул в некоторых районах Башкирии продолжит идти мокрый снег и снег, на некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный, днем местами порывистый. Ночная температура составит −1…-6°, при прояснениях до −11°, дневная — −3…+2°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.