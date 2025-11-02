В Башкирии ударят первые ноябрьские морозы

Стало известно, какими будут ноябрьские каникулы в Башкирии. Сегодня, 2 ноября, днем кое-где пройдет мокрый снег с дождем, а также синоптики обещают сильный ветер. Температура воздуха днем ожидается в районе 0…+5°.
В понедельник, 3 ноября, местами пройдет мокрый снег и снег, на отдельных трассах возможна гололедица. Ветер северный, умеренной силы. Ночью столбики термометров покажут −1…-6°, в ясную погоду до −11°, днем — −3…+2°.
В последний день мини-каникул в некоторых районах Башкирии продолжит идти мокрый снег и снег, на некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный, днем местами порывистый. Ночная температура составит −1…-6°, при прояснениях до −11°, дневная — −3…+2°.
