Тренер Александр Гальченюк пропустит игру «Амура» с «Адмиралом»

Главный тренер хабаровского хоккейного клуба «Амур» пропустит очередную домашнюю серию игр своей команды, которая стартует сегодня, 2 ноября, со встречи с владивостокским «Адмиралом». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», наставник будет отсутствовать по уважительной причине.
— В связи с острой вирусной инфекцией, диагностированной у главного тренера команды Александра Николаевича Гальченюка, исполнять обязанности главного тренера в ближайших играх будет Александр Леонидович Андриевский, — официально прокомментировали ситуацию в пресс-службе ХК «Амур».
Напомним, что домой «тигры» вернулись после не самого удачного турне. Так, хоккеистам не удалось одержать победу ни в одном из выездных матчей — они уступили «Барысу», «ЦСКА», «Северстали» и минскому «Динамо». Особенно обидными были последние две встречи, когда «Амур» уступил с разгромным счётом 6:2 дважды.
Отметим, на сегодняшний день «тигры» занимают 18 строчку сводной турнирной таблицы чемпионата Континентальной хоккейной лиги в текущем сезоне из 22. Что касается «Адмирала», с которым «Амур» сыграет сегодня в 17:00, он находится на 19 месте. Правда у «тигров» за плечами 20 игр, а у «моряков» — 18.