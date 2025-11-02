Тренер Александр Гальченюк пропустит игру «Амура» с «Адмиралом»

Напомним, что домой «тигры» вернулись после не самого удачного турне. Так, хоккеистам не удалось одержать победу ни в одном из выездных матчей — они уступили «Барысу», «ЦСКА», «Северстали» и минскому «Динамо». Особенно обидными были последние две встречи, когда «Амур» уступил с разгромным счётом 6:2 дважды.