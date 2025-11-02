За исполнение каких песен можно получить штраф

Запрещены ли украинские песни? Нет. Как и язык — он в Крыму является одним из региональных. Могут ли привлечь к ответственности за прослушивание песни? Да — если в тексте есть признаки экстремизма, русофобии, если песня олицетворяет ценности националистов. Про последние можно сказать, что их немало — и появившихся еще до революции и до Великой Отечественной войны, и в последние годы. И не так уж сложно человеку, которому понравилась какая-то музыкальная композиция, узнать о ней побольше.