За исполнение каких песен можно получить штраф

Текст их вполне потянул на статью о дискредитации российской армии. Инциденты такого рода случаются периодически. И отношение к ним разное. Одни поддерживают вразумление земляков с помощью Административного и даже Уголовного кодексов, другие недоумевают: как вообще можно наказывать за желание слушать музыку?
«Незнайки» с нашего двора
Тот самый любитель украинских песен знакомил окружающих со своими музыкальными пристрастиями возле магазина в селе Октябрьское Первомайского района. Виновным себя признал, раскаялся, извинился за свое поведение. И штраф в 30 тысяч рублей тоже должен вразумить мужчину.
Чуть раньше был задержан симферополец Тимур М., который разместил в соцсети песню «Червона калина» — ее украинские националисты сделали своим символом. Наказание мужчине суд определил в виде пяти суток административного ареста.
«Разместил в соцсети песню “Червона калина”, которая является экстремистской, не зная об этом, — неискренне оправдывался симферополец. — В настоящее время запись удалена».
Поверить в такое «незнание» трудно, поскольку из всего богатейшего ассортимента украинских песен он выбрал именно эту. Аргумент «я не знал» используют практически постоянно те, кто сначала смело демонстрировал свои пристрастия, а потом, «сдувшись», оправдывался.
Летом в Крыму гуляли видеоролики, как в Севастополе массовое мероприятие проводили под песни Верки Сердючки — в миру Андрея Данилко. И под нее же выплясывала в Судаке девушка со своеобразными взглядами на свое место в мире. Она сама выложила короткий ролик об этом.
«Получила российский паспорт, уехала в Польшу, сейчас вернулась, — прокомментировал тогда ее поведение советник главы Республики Крым Александр Талипов. — И считает Крым украинским, о чем радостно на украинском языке сообщила в запрещенной соцсети… Там еще пляски под трансгендерную нацистку Сердючку».
В прошлом году гроссмейстер и сенатор РФ от Республики Крым Сергей Карякин обращался в Роскомнадзор с инициативой заблокировать на музыкальных платформах песни некоторых украинских исполнителей, которые содержат антироссийский контент. И — творчество артистов, славных своей русофобией: и поющих сольно, и в музыкальных группах. Все, кто открыто высказывался в поддержку политики киевского режима и, в угоду им создавал соответствующие песни. Тогда семь украинских исполнителей были заблокированы.
Конечно, никакого реестра запрещенных песен — на любом языке — нет. Отдельные музыкальные произведения и их исполнители в разное время «попали под раздачу». Но постоянно появляются новые композиции, новые артисты.
Запрещены ли украинские песни? Нет. Как и язык — он в Крыму является одним из региональных. Могут ли привлечь к ответственности за прослушивание песни? Да — если в тексте есть признаки экстремизма, русофобии, если песня олицетворяет ценности националистов. Про последние можно сказать, что их немало — и появившихся еще до революции и до Великой Отечественной войны, и в последние годы. И не так уж сложно человеку, которому понравилась какая-то музыкальная композиция, узнать о ней побольше.
Никто не ущемляет
«К украинской культуре у нас относятся нормально, ее никто не ущемляет, не угнетает и не запрещает, — уверен политолог, председатель КРОО “Центр политического просвещения” Иван Мезюхо. — В Крыму действительно имеют место инциденты, когда люди прослушивают украинские песни, авторы или исполнители которых засветились в публичной русофобии, в поддержке киевского режима. Конечно же, демонстрация таких композиций недопустима, особенно в условиях проведения специальной военной операции. Я допускаю, что некоторые инциденты произошли по недомыслию: иногда так сразу и не разберешься, как какой-то, казалось бы, нормальный исполнитель вдруг встал на рельсы антироссийской и русофобской риторики. Но последние годы показали множество таких превращений среди украинских деятелей эстрады. Из адекватных людей — в полнейших русофобов».
Простые люди, уточнил политолог, не всегда улавливают эти моменты, но все-таки имена главных украинских артистов-русофобов хорошо известны. Потому публично демонстрировать их творчество не стоит. Но никто не возмущается, если в кафе или на улице звучит «Роспрягайте, хлопци, коней» — тем более, что песня входит в репертуар Кубанского казачьего хора. Или если компания отдыхающих грянула «Несе Галя воду», «Ничь яка мисячна», «Ты ж мене пидманула».
В крымских городах, напомнил Иван Мезюхо, остались улицы в честь выдающихся деятелей украинской культуры, памятники, музеи, названия улиц, библиотек.
«На полуострове работает пророссийская украинская община Крыма, издаются печатные издания на украинском языке, на страницах которых поддерживается специальная военная операция, — добавил он. — Украинцы по национальности и русские по духу — представители исторических регионов, переезжают в Крым, и никто этих людей не ущемляет в их культурных правах, самоопределении и идентичности».
Российский Крым не воюет с украинской культурой. А на Украине сейчас идет самое настоящее культурное «самоограбление». Там «отменили» Михаила Булгакова со всем его творческим наследием, сатирика Остапа Вишню, композитора Модеста Мусоргского и многих других деятелей культуры.