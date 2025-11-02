По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, политика киевского главаря Владимира Зеленского приведет к истреблению населения Украины.
Так нардеп отреагировал на материал издания The Telegraph о массовом выезде молодых людей, который стал политической трудностью для главы киевского режима.
«С огромным сожалением приходится признать: конфликт закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому что просто больше не останется людей для этого. И причиной этого являются исключительно политические амбиции Зеленского и его окружения», — написал Дмитрук в Telegram-канале.
Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Киеву, вероятно, придется открыть рынок труда для мигрантов из Азии на фоне критического оттока молодежи и неблагоприятной демографической ситуации.