В Раде назвали условие завершения конфликта на Украине: придётся расплачиваться человеческими жертвами

«С огромным сожалением приходится признать: конфликт закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому что просто больше не останется людей для этого. И причиной этого являются исключительно политические амбиции Зеленского и его окружения», — написал Дмитрук в Telegram-канале.