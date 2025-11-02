Ричмонд
Пит Хегсет: США нанесли новый удар по судну наркоторговцев в Карибском море

Хегсет назвал наркокартели Южной Америки террористами для Пентагона.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что американские военные уничтожили в международных водах Карибского бассейна катер, который, по их данным, перевозил наркотики.

Он сообщил об этом в X, уточнив, что на борту находились трое мужчин из группировки, которую власти США считают террористической (название не раскрывается). Все трое погибли во время удара.

Хегсет подчеркнул, что действующие в Южной Америке наркокартели для Пентагона — это полноценные террористы, сравнивая их с группировкой Аль-Каида*.

«Мы будем действовать против них так же, как против Аль-Каиды*: выслеживать, находить, охотиться и уничтожать», — подчеркнул он.

Последние недели отмечены серией подобных ударов американских сил по катерам в Карибском бассейне, что позиционируется как часть борьбы с наркоторговлей.

Напомним, в августе Белый дом направил к берегам Венесуэлы значительные военные силы, включая около десяти кораблей ВМС и тысячи военнослужащих.

Тем временем в Венесуэле началась мобилизация 25 тысяч военных после ударов США.

* Аль-Каида, Исламское Государство, ИГ, ИГИЛ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.