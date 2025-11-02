Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске появится новый сквер на улице Карла Маркса

Благоустройство зеленой зоны взял на себя застройщик.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На улице Карла Маркса, 4 в Иркутске начались работы по созданию новой зеленой зоны. Как сообщили в администрации областного центра, в настоящее время на данном участке проводится демонтаж аварийного здания, которое не использовалось более десяти лет.

— Особенностью проекта является то, что все работы выполняются застройщиком на безвозмездной основе. Компания проведет демонтаж здания и благоустройство территории за свой счет, — поделились в администрации.

Планируется, что основной этап работ по формированию сквера будет реализован в летний период 2026 года. Это позволит уже в следующем сезоне создать комфортное общественное пространство для отдыха горожан и гостей города.

Новый сквер станет важным элементом озеленения центральной части Иркутска, будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению качества городской среды.