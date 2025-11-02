В Иркутске появится новый сквер на улице Карла Маркса

На улице Карла Маркса, 4 в Иркутске начались работы по созданию новой зеленой зоны. Как сообщили в администрации областного центра, в настоящее время на данном участке проводится демонтаж аварийного здания, которое не использовалось более десяти лет.
— Особенностью проекта является то, что все работы выполняются застройщиком на безвозмездной основе. Компания проведет демонтаж здания и благоустройство территории за свой счет, — поделились в администрации.
Планируется, что основной этап работ по формированию сквера будет реализован в летний период 2026 года. Это позволит уже в следующем сезоне создать комфортное общественное пространство для отдыха горожан и гостей города.
Новый сквер станет важным элементом озеленения центральной части Иркутска, будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению качества городской среды.