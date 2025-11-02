«Никакой русской музыки»: полиция Одессы проверила клуб из-за русских песен

21 октября российские силовики сообщили, что во Львове пассажира городского автобуса избили и вытолкали из салона из-за того, что он разговаривал на русском языке. Инцидент начался с того, что несколько пассажиров, которые представились «защитниками государственного языка», сделали мужчине замечание, после чего ссора переросла в драку.