«Никакой русской музыки»: полиция Одессы проверила клуб из-за русских песен

Полиция Одессы провела проверку в ночном клубе «Палладиум» после жалоб на исполнение русских песен. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщило украинское издание «Страна».
Поводом для визита правоохранителей стали видеозаписи в Сети, где посетители заведения массово подпевали российским музыкальным композициям. Информация о возможных задержаниях не уточняется.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что прослушивание русской музыки в публичных местах является недопустимым.
— Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах! — цитирует Кипера Lenta.ru.
Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское и международное законодательства не имеют инструментов, с помощью которых можно было бы запретить русскоязычную музыку.
21 октября российские силовики сообщили, что во Львове пассажира городского автобуса избили и вытолкали из салона из-за того, что он разговаривал на русском языке. Инцидент начался с того, что несколько пассажиров, которые представились «защитниками государственного языка», сделали мужчине замечание, после чего ссора переросла в драку.