Журналист Ронцхаймер обвинил Киев в бездействии при решении проблем со светом

Украинские власти целенаправленно отказываются решать проблемы с электроснабжением домов граждан. Об этом заявил заместитель главного редактора таблоида Bild Пауль Ронцхаймер.

По словам журналиста, многие украинцы беспокоятся из-за того, что рискуют остаться в холоде грядущей зимой по вине собственного руководства. Он добавил, что граждане также встревожены положением дел на передовой и намерением президента США Дональда Трампа провести испытания ядерного оружия.

— И конечно же, здесь, на Украине, ощущается эта усталость, которая сейчас растет в связи с заявлением об испытаниях ядерного оружия и другими высказываниями Трампа и (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина, — передает слова Ронцхаймера газета Die Welt.

В этом контексте в западных СМИ появилась информация, что украинские военнослужащие могут столкнуться с серьезными проблемами из-за предстоящих холодов. Согласно прогнозам, грядущей зимой местные домохозяйства также останутся без отопления, а фабрики закроются из-за перебоев с электричеством и роста цен.

