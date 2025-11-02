МВД: мошенники используют схемы подработки на маркетплейсах

Злоумышленники публикуют в Telegram объявления о дополнительном заработке на маркетплейсах, в которых предлагают за деньги выполнить задачи, которые не требуют квалификации. Например, нужно добавить товар в избранное, поставить «лайк» или оставить комментарий. «После формирования доверительных отношений, под предлогом “выкупа товара”, “повышения рейтинга” или “активации задания”, граждан убеждают перевести денежные средства. На этом контакты с мошенниками прекращаются», — рассказали ТАСС в пресс-центре.