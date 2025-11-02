Фигуранту дела о хищении у бойцов СВО утяжелили обвинение

В октябре СКР объявил в международный розыск троих обвиняемых по делу о хищении денег у участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, ущерб составляет более четырех миллионов рублей. В столице были арестованы члены группы, подозреваемые в хищении средств у военнослужащих, среди которых фигурировали так называемые «попрошайки», просившие у участников СВО деньги на билеты, а также недобросовестные таксисты.