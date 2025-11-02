Кто и как в Крыму ищет пропавших детей

Несколько дней назад в Керчи пропала 14-летняя школьница. Разлетевшиеся по соцсетям и мессенджерам сообщения волонтеров с просьбой помочь в поиске Кати уже обозначены коротким: «Найдена, жива». Пару недель назад искали 15-летнюю Лизу из Сакского района, нашли за сутки с небольшим, с девочкой все хорошо.
Поиск станет эффективнее
В Крыму действует несколько волонтерских поисковых объединений, у которых на счету —опыт и множество найденных людей, среди которых дети и подростки. К сожалению, они, как и взрослые, становятся жертвами несчастных случаев, преступлений, сбегают из дома после конфликтов с родителями, сверстниками, или просто ощутив «охоту к перемене мест».
Недавно одна из организаций подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Мы интегрируемся в большую сеть центра, на сегодняшний день он охватывает почти всю территорию страны. Это облегчит поиск, когда речь идет о других регионах. Есть случаи, когда люди уезжают из Крыма, и достаточно далеко. Или приезжают к нам и теряются на полуострове. Кроме того, благодаря соглашению, мы расширяем и свою работу по профилактике пропаж детей. В том числе — и спровоцированных дистанционно. Ни для кого не секрет, что молодежь много времени проводит в Интернете, а оттуда поступает много негативного контента.
И дети, и подростки легко подпадают под влияние интернет- «друзей», легко подхватывают предложенные ими мысли, готовы действовать по чужой указке. В том числе и сбежать, спровоцировать конфликт с родителями, стать участником виртуальной игры, получив задание провести какое-то время вне дома.
Достаточно много случаев исчезновения детей — это следствие того, что происходит в семье. Не обязательно родители пьют, вымещают на ребенке свои обиды и неудачи. Демонстрация вечной занятости и усталости, отстраненность, отсутствие откровенных разговоров ребенок тоже может воспринимать как собственную «ненужность». И уйти.
«Наша задача — уменьшить время нахождения ребенка в агрессивной среде, неважно, природная она или городская, — пояснил Иван Зуянов. — С марта этого года, с того времени, как мы образовали отдельный отряд, поступила 261 заявка на поиск людей, 181 человек найден живым, а 17, к сожалению, погибшими. Из этого количества 84 обращения было относительно несовершеннолетних, 82 найдены живыми, двое погибшими».
97% находятся
Как сообщил начальник отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по РК Николай Лапик, с начала этого года во все территориальные подразделения крымской полиции поступило 1238 заявлений и сообщений о пропавших или безвестно исчезнувших. И 1205 человек были установлены на первом же этапе поиска, в срок до десяти суток.
То есть, каждый день в Крыму полицию информируют о 4−5 людях, которых не могут найти родные, друзья, сослуживцы. И 97% таких «пропаж» находится быстро. При этом работа волонтеров всегда координируется с действиями полиции. Иногда у правоохранителей есть основания считать, что пропавший стал жертвой преступления —тогда возбуждается уголовное дело. Всегда идет поиск свидетелей, очевидцев, анализ видеозаписей камер наружного наблюдения, опрашиваются родственники и знакомые пропавшего.
Случаи, когда дети становятся жертвами преступлений, в Крыму редки. Несчастные случаи, к сожалению, встречаются. Из самых резонансных можно вспомнить, например, ушедших гулять к реке дедушку и внука в 2015 году: они упали с дамбы и утонули. В 2020 году почти двое суток искали трехлетнего малыша, пропавшего в Симферопольском районе. Была версия, что он смог дойти до леса, где заблудился. К сожалению, тело мальчика нашли во дворе, в выгребной яме.
Гиорги БУЛИА, руководитель Департамента взаимодействия с регионами и развития волонтерской деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям (Москва):
«Родителям пропавшего ребенка нужно забыть про распространенный миф о том, что якобы искать начинают трех суток с момента исчезновения. Ничего подобного! Не надо ждать и бояться зря побеспокоить полицию. Никто не будет обвинять маму или папу в паникерстве. Ни в коем случае не следует следовать плану “поищем сначала сами”. Первые часы и даже минуты — самое драгоценное время для поиска, тем более, если дело происходит на природе, либо ребенок играл возле дома, во дворе.
Если забывшее о времени и загулявшее дольше обычного чадо само появится, достаточно сразу об это сообщить, поиски будут прекращены.
Для детей и взрослых, которые потерялись на природе, главное правило — остановиться. Оставаться на месте и ждать, не пытаться выбраться самостоятельно. В любом случае заблудившегося человека искать будут, но в этом случае зона поиска будет относительно небольшой".
Тяжелое «наследство»
В Крыму с 2014 года и до настоящего времени нет ни одного случая безвестного исчезновения ребенка. Судьба всех, кто пропадал, устанавливалась, их находили живыми или погибшими.
Российскому полуострову досталось «наследство»: один случай пропажи ребенка еще советского времени — в 1978 году севастопольский школьник вышел во двор многоэтажки и домой не вернулся. Еще 18 исчезновений произошли в период 1994—2008 годов. Девять юношей и девушек были в возрасте от пятнадцати до почти восемнадцати лет. Кто-то мог уехать далеко от родного дома. Кто-то исчез при загадочных обстоятельствах. Как, например, 15-летняя Светлана Мацепуро из Джанкойского района: девушка в мае 1995 года покинула дом, не надев обуви.
В 2001 году 13-летняя Надя Морарь вышла из дома в дачном поселке за хлебом — и не вернулась. Родители верили, что она жива, хотя семью эта трагедия разрушила. Мать не оставляла попыток найти дочь, считала, что девочку похитили. Десять лет назад женщина в одной из передач увидела сюжет про бездомную женщину в Турции, вроде бы русскую. Поиски, даже с телесюжетом о девочке из Крыма, начались в другой стране. Но женщина, в которой мать опознала дочь, снова пропала.
Мать Энвера Керимова из Сак, пропавшего в свой шестнадцатый день рождения в 2003 году, до сих пор надеется отыскать сына. В свое время взволновала крымчан история Ани Иванниковой из Бахчисарая, девочке было почти три года. Она исчезла в сентябре 2002 года. Вместе с родителями была в гостях в селе, вышла за ворота — и никто ее больше не видел. Поиски в окрестностях села и в находящемся рядом лесу были безрезультатны. В 1994 году Миша Аксенов из Сакского района играл возле своего дома — и пропал. Его ровесница, феодосийка Оля Чебота в апреле 1997-го вышла из дома, и больше ее не видели.
Все эти истории не забыты, эти дети и подростки по-прежнему значатся в розыске. Случаи, когда через десятки лет становится хоть что-то известно «давно пропавших», бывают. Значит, есть шанс, что родные перестанут жить в неизвестности.
Кстати
- Сейчас в Крыму в разгаре сезон «пропавших пожилых». Жители сел, в том числе пенсионного возраста, отправляются за грибами, шиповником, кизилом. Часто они не берут с собой мобильник: ведь уверены, что отлично знают нужные места, вернутся в запланированное время. Однако они не застрахованы от несчастных случаев, а порой даже сами не могут объяснить, как в знакомой местности сбились с дороги. Поэтому им стоит сообщать о таких походах родным или соседям, чтобы те могли, в случае долгого отсутствия, поднять тревогу. И, конечно, не забывать взять заряженный телефон.
- Регулярно волонтерам приходится искать потерявшихся стариков, страдающих от возрастных заболеваний, следствием которых является ухудшение памяти. Родным советуют обязательно иметь дома свежие снимки таких пожилых людей — чтобы можно было использовать ее при поиске. А прохожим, увидевшим на улице дезориентированного пожилого человека — вызвать полицию и дождаться ее вместе с бабушкой или дедушкой в любом помещении.