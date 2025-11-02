Кто и как в Крыму ищет пропавших детей

Мы интегрируемся в большую сеть центра, на сегодняшний день он охватывает почти всю территорию страны. Это облегчит поиск, когда речь идет о других регионах. Есть случаи, когда люди уезжают из Крыма, и достаточно далеко. Или приезжают к нам и теряются на полуострове. Кроме того, благодаря соглашению, мы расширяем и свою работу по профилактике пропаж детей. В том числе — и спровоцированных дистанционно. Ни для кого не секрет, что молодежь много времени проводит в Интернете, а оттуда поступает много негативного контента.