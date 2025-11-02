Любители покупок оказались под ударом: аферисты придумали обман с маркетплейсами

Отмечается, что все начинается с мессенджера Telegram. Там аферисты размещают объявления о якобы возможности получить дополнительный заработок на маркетплейсах. Предлагается выполнять задания, не требующие профильных знаний. Например, добавлять товары в избранное и оставлять отзывы. Если жертва соглашается, то ее начинают «обрабатывать».