Любители покупок оказались под ударом: аферисты придумали обман с маркетплейсами

Интернет-мошенники изобрели новую схему обмана россиян. Теперь они похищают деньги под предлогом дополнительного заработка на маркетплейсах. Об этом заявили в пресс-центре МВД РФ. Сообщение публикует ТАСС.
Отмечается, что все начинается с мессенджера Telegram. Там аферисты размещают объявления о якобы возможности получить дополнительный заработок на маркетплейсах. Предлагается выполнять задания, не требующие профильных знаний. Например, добавлять товары в избранное и оставлять отзывы. Если жертва соглашается, то ее начинают «обрабатывать».
«После формирования доверительных отношений, под предлогом “выкупа товара”, “повышения рейтинга” или “активации задания”, граждан убеждают перевести денежные средства. На этом контакты с мошенниками прекращаются», — сказали в МВД РФ.
В ведомстве также подчеркнули, что такая схема обмана россиян является одной из наиболее популярных среди мошенников.
Немногим ранее стало известно, что под ударом интернет-аферистов оказались и студенты. Их стали обманывать с помощью видеоконференций. Аферисты звонят жертвам, после чего представляются сотрудниками учебных заведений и отправляют ссылку на якобы скачивание приложений для связи.