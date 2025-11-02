Уоррен Баффетт накопил $382 млрд и установил рекорд по размеру денежной подушки

Уоррен Баффет — американский бизнес-магнат и инвестор, считающийся одним из наиболее успешных инвесторов в истории. Носит прозвища «провидец» и «оракул из Омахи». Возглавляет конгломерат Berkshire Hathaway. Его инвестиционная философия основана на фундаментальном анализе и долгосрочных вложениях в недооцененные активы. Несмотря на огромное состояние, Баффет известен скромным образом жизни и обязательством передать 99% своего богатства на благотворительные цели через Фонд Билла и Мелинды Гейтс.