Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми появилась новая автобусная остановка

В Перми с 1 ноября появилась новая остановка общественного транспорта. Она расположена на автобусном маршруте № 61 и будет действовать только в направлении центра города. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

Новая остановка пока действует только в направлении центра города.

В Перми с 1 ноября появилась новая остановка общественного транспорта. Она расположена на автобусном маршруте № 61 и будет действовать только в направлении центра города. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

«В Перми появилась новая остановка “Улица Скалистая” на автобусном маршруте № 61. Для автобусов, следующих из центра города, остановочный пункт начнет действовать после установки и настройки светофора, чтобы обеспечить безопасный переход проезжей части», — отметили в департаменте транспорта.

В рамках обустройства были построены посадочные площадки с заездными карманами в обоих направлениях. Также установлены павильоны и освещение, оборудован пешеходный переход.