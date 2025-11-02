Курганцы пожаловались на опасную дорогу, которая появилась возле набережной. Фото

Возле набережной в Кургане появилась дорога, которой нет на карте.
Жители Кургана обнаружили опасную дорогу, которую накатали автомобилисты между набережной и детским садом № 111. Они просят запретить проезд машин у пешеходной зоны. Об этом говорится в жалобе.
«Просим запретить проезд автомобилей между детсадом № 111 и набережной реки Тобол. Здесь находится пешеходная зона, где гуляют жители улицы Свердлова. Машины создают опасность для пешеходов», — сообщается на сайте «Обратись».
В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Рядом находится детский сад Дорогу накатали автомобилисты.