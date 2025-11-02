Хакеры KillNet получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

Так, среди пострадавших от утечки оказались заместители руководителя офиса главы государства Виктор Микита и Ирина Мудра, а также первый вице-премьер Михаил Федоров. Хакеры уточнили, что заполучили адреса, номера телефонов и паспортные данные этих высокопоставленных украинских чиновников.