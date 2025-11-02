Ричмонд
Хакеры KillNet получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

Хакерские группировки KillNet и Beregini, которые занимают пророссийскую позицию, взломали информационные базы шести крупных страховых компаний Украины. Они заявили, что получили в свое распоряжение персональные данные первых лиц офиса президента Владимира Зеленского.

Так, среди пострадавших от утечки оказались заместители руководителя офиса главы государства Виктор Микита и Ирина Мудра, а также первый вице-премьер Михаил Федоров. Хакеры уточнили, что заполучили адреса, номера телефонов и паспортные данные этих высокопоставленных украинских чиновников.

— Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского, — передает РИА Новости.

Кроме того, группировки KillNet и Beregini получили доступ к личным данным командира Сил беспилотных систем страны Роберта Бровди, также известного как «Мадяр».

Российские хакеры в сентября в результате взлома узнали имена погибших в зоне специальной военной операции на Украине наемников из стран Запада. Среди них оказались инструкторы и советники из США, Германии и Великобритании.