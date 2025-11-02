Сладкоежкам рассказали, как выбрать правильный шоколад для похудения

Шоколад и калории: враг или друг?
Прежде чем обвинять шоколад в наборе веса, стоит помнить: не продукт сам по себе делает нас полнее, а его количество и контекст, отмечает эксперт.
Классическая плитка молочного шоколада содержит около 500−550 калорий на 100 граммов — немало, если съесть всю. Но если ограничиться парой кусочков, ничего страшного не произойдет. Главное — помнить о балансе. Если человек находится в дефиците калорий (тратит больше, чем получает), даже шоколад не станет помехой в снижении веса.
Георгий Хачинян.
Основатель кондитерской фабрики Dy"Nastie.
Другими словами, худеют не от запрета сладостей, а от продуманного питания.
Тёмный против молочного: в чём разница?
По словам специалиста, тёмный шоколад — главный кандидат на звание «правильного» лакомства. В нём больше какао-бобов, меньше сахара и зачастую нет добавок вроде карамели или нуги. Какао содержит флавоноиды — вещества, улучшающие настроение, работу сосудов и даже ускоряющие обмен веществ.
Исследования показывают, что умеренное употребление темного шоколада (около 20−30 граммов в день) может снижать тягу к другим сладостям и помогать удерживать аппетит под контролем, отметил собеседник Life.ru.
«При этом молочный и особенно белый шоколад такими свойствами не обладают — там больше сахара и жиров, а пользы почти нет», — поясняет основатель кондитерской фабрики.
Психология сладкого удовольствия.
Есть еще один важный аспект — психологический. Запреты часто приводят к срывам. Если полностью исключить сладости, человек чувствует лишение и стресс, что только усиливает тягу к еде.
По словам эксперта, небольшой кусочек шоколада после обеда может стать тем самым «разрешённым удовольствием», которое помогает удержаться в рамках и не съесть всё, что есть в холодильнике вечером. Так что шоколад — это не враг, а инструмент, если пользоваться им с умом.
Как выбрать «правильный» шоколад.
Чтобы сладкое не мешало фигуре, Хачинян советует обращать внимание на состав и выбирать шоколад, содержание какао в котором от 70 процентов и выше. Чем короче список ингредиентов, тем лучше. В «правильном» шоколаде минимум сахара и добавок, нет начинок и глазури, а вот фрукты, орехи и карамель делают плитку калорийной ловушкой. Лучше съесть пару долек качественного тёмного шоколада, чем батончик с сиропом и искусственными ароматизаторами, подчеркнул основатель кондитерской фабрики.
Миф или реальность?
Собеседник Life.ru пояснил, что шоколад — это не волшебная пилюля для похудения, но и не абсолютное зло. Похудение на нём — не миф, но и не чудо. Это возможно, если лакомство становится частью сбалансированного рациона, а не его основой. Главное — умеренность, качество и осознанность.
«Шоколад может быть не врагом, а союзником в пути к стройности. Ведь похудение — это не наказание, а забота о себе. И если один кусочек шоколада делает день чуть теплее, почему бы и нет?», — заключил Георгий Хачинян.
Для тех, кто придерживается диеты для похудения порой больше опасностей таит накопленный голод. Именно из-за него появляется «зверский» аппетит и желание есть без остановки. Чем отличается простой голод от накопленного, читайте в материале Life.ru.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.