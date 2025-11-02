Сладкоежкам рассказали, как выбрать правильный шоколад для похудения

Шоколад — символ удовольствия, один из самых любимых продуктов в мире и сладкая слабость миллионов. Его запах ассоциируется с уютом, а вкус способен мгновенно поднять настроение. Многие уверены, что стоит начать есть шоколад — и со стройной фигурой можно попрощаться. Но в последние годы появились утверждения, что шоколад, особенно темный, может даже помогать худеть. Кто-то говорит о «шоколадных диетах», кто-то — о пользе какао для обмена веществ. Где правда, а где лишь маркетинговая легенда, рассказал Life.ru основатель кондитерской фабрики Dy"Nastie Георгий Хачинян.