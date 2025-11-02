Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Тульской области Миляев сообщил об уничтожении БПЛА над регионом

Из-за дронов ВСУ, которые были сбиты в Тульской области, никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ночь с 1 на 2 ноября уничтожили над территорией Тульской области два дрона киевского режима, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью нейтрализованы два украинских беспилотника», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ранений людей и разрушений не зафиксировано. Миляев напомнил о правилах поведения в случае угрозы дронов.

Глава региона призвал жителей не делать фотографии и не снимать на видео работу средств ПВО. Губернатор добавил, что в области по-прежнему действует режим опасности атаки БПЛА.

Напомним, ночью 2 ноября глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в результате нападения украинских беспилотников на регион пострадали два человека в хуторе Ленинаван Мясниковского района. Кроме того, получили повреждения два жилых дома. Также загорелся легковой автомобиль и выбило стёкла в некоторых зданиях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше