Глава Тульской области Миляев сообщил об уничтожении БПЛА над регионом

Российские военные в ночь с 1 на 2 ноября уничтожили над территорией Тульской области два дрона киевского режима, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью нейтрализованы два украинских беспилотника», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ранений людей и разрушений не зафиксировано. Миляев напомнил о правилах поведения в случае угрозы дронов.
Глава региона призвал жителей не делать фотографии и не снимать на видео работу средств ПВО. Губернатор добавил, что в области по-прежнему действует режим опасности атаки БПЛА.
Напомним, ночью 2 ноября глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в результате нападения украинских беспилотников на регион пострадали два человека в хуторе Ленинаван Мясниковского района. Кроме того, получили повреждения два жилых дома. Также загорелся легковой автомобиль и выбило стёкла в некоторых зданиях.