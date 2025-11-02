Пугачёва оставила в России свой Rolls-Royce Phantom

В документах нет никаких ограничений на авто, а до января этого года на нём была оформлена страховка, выяснило РИА «Новости».
Интересно, что в 2023 году Rolls-Royce Пугачёвой видели во время возвращения артистки в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина. Как писал Life.ru, автомобиль выехал из замка Примадонны и был зафиксирован на маршруте в северном направлении.
Такие модели почти не встречаются на рынке: Rolls-Royce Phantom 2007 года сейчас продаются по ценам от 22 до 40 миллионов рублей.
Ранее Life.ru писал, что Алла Пугачёва не оформляет ОСАГО на свои автомобили — Rolls-Royce Phantom и Maybach. По мнению экспертов, причина кроется в том, что певица не планирует возвращаться в Россию.
