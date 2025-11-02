Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугачёва оставила в России свой Rolls-Royce Phantom

Певица Алла Пугачёва решила не избавляться от своего роскошного Rolls-Royce Phantom. В регистрационных документах указано, что она уже почти 19 лет владеет автомобилем 2006 года выпуска и при этом остаётся его единственным собственником.

Источник: Life.ru

В документах нет никаких ограничений на авто, а до января этого года на нём была оформлена страховка, выяснило РИА «Новости».

Интересно, что в 2023 году Rolls-Royce Пугачёвой видели во время возвращения артистки в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина. Как писал Life.ru, автомобиль выехал из замка Примадонны и был зафиксирован на маршруте в северном направлении.

Такие модели почти не встречаются на рынке: Rolls-Royce Phantom 2007 года сейчас продаются по ценам от 22 до 40 миллионов рублей.

Ранее Life.ru писал, что Алла Пугачёва не оформляет ОСАГО на свои автомобили — Rolls-Royce Phantom и Maybach. По мнению экспертов, причина кроется в том, что певица не планирует возвращаться в Россию.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.