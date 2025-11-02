Россиян предупредили о наказании за коляску или велосипед в подъезде

Жителей многоквартирных домов ожидают серьёзные финансовые последствия за привычку оставлять личные вещи в местах общего пользования. Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с РИА «Новости» объяснил, что речь идёт о детских колясках, велосипедах, санках и других предметах, которые жители оставляют на лестничных площадках.