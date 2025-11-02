Россиян предупредили о наказании за коляску или велосипед в подъезде

Эксперт ссылается на пункт 16 постановления правительства № 1479, где чётко прописан запрет на размещение любых горючих материалов в зонах эвакуации. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ с штрафом до 15 тысяч рублей для физических лиц.
Современные новостройки изначально проектируются со специальными кладовыми помещениями, но в домах старого фонда жителям приходится искать альтернативные варианты хранения. В качестве решения юрист предлагает использовать балкон.
