Восемь молодых врачей пополнили штат НОКБ имени Семашко

Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. В их числе — терапевты, онколог, анестезиолог-реаниматолог, урологи, эндокринолог и невролог. Новички будут трудиться под руководством опытных врачей-наставников. Такой подход помогает быстрее освоиться в условиях крупного стационара и получить практические навыки.
«Сегодня было торжественное посвящение во врачи, медики принесли присягу областной больницы. Этой традиции уже три года», — отметил Никонов.
Ранее выяснилось, что Северный межрайонный медицинский центр объединит четыре ЦРБ в Нижегородской области.
Напомним также, что психиатрическая служба экстренного реагирования в Дзержинске продолжает работу в штатном режиме.