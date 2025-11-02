Восемь молодых врачей пополнили штат НОКБ имени Семашко

Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. В их числе — терапевты, онколог, анестезиолог-реаниматолог, урологи, эндокринолог и невролог. Новички будут трудиться под руководством опытных врачей-наставников. Такой подход помогает быстрее освоиться в условиях крупного стационара и получить практические навыки.