Восемь молодых врачей пополнили штат НОКБ имени Семашко

В Нижегородской областной больнице имени Семашко приступили к работе восемь молодых специалистов.

Источник: телеграм-канал "Бокал прессека"

Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. В их числе — терапевты, онколог, анестезиолог-реаниматолог, урологи, эндокринолог и невролог. Новички будут трудиться под руководством опытных врачей-наставников. Такой подход помогает быстрее освоиться в условиях крупного стационара и получить практические навыки.

«Сегодня было торжественное посвящение во врачи, медики принесли присягу областной больницы. Этой традиции уже три года», — отметил Никонов.

Ранее выяснилось, что Северный межрайонный медицинский центр объединит четыре ЦРБ в Нижегородской области.

Напомним также, что психиатрическая служба экстренного реагирования в Дзержинске продолжает работу в штатном режиме.