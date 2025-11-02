В Ростовской области за три часа сбили четыре беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны в течение трех часов уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Ростовской области. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном канале Министерства обороны России в Telegram.
Согласно информации военного ведомства, воздушная атака была отражена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Всего за этот промежуток времени дежурными средствами ПВО было нейтрализовано 29 украинских БПЛА самолетного типа. Большая часть из них — 21 дрон — была сбита над акваторией Черного моря. Четыре — над Ростовской областью.
О последствиях атаки для региона сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в результате падения БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелся легковой автомобиль, а также были повреждены два частных жилых дома. Возникший пожар был оперативно ликвидирован. В нескольких расположенных рядом домах оказались выбиты стекла.
Глава региона также отметил, что в результате инцидента пострадали два человека. Им была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. На место происхождения выехали все оперативные службы, а информация о последствиях на земле продолжает уточняться.
