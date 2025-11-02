Ричмонд
В Башкирии временно запретили вылет и прием самолетов из-за беспилотной опасности

В Башкирии ночью была объявлена «беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Ночью 2 ноября на территории Башкирии была объявлена беспилотная опасность. Соответствующее экстренное предупреждение распространил государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В связи с этим жителям настоятельно рекомендуют покинуть открытые участки улиц и держаться подальше от окон в помещениях. Ограничения также коснулись и авиасообщения. В уфимском аэропорту введен временный режим работы, запрещающий прием и вылет самолетов.

