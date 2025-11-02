То самое пирожное «Картошка» из детства. Готовим по-советски — не из печенья, а из бисквита

Рациональное решение использовать обрезки бисквитов советские кондитеры не придумали, а подсмотрели. В начале XX века похожим способом поступали со старыми пирожными и бисквитными тортами в трактирах и чайных: измельчали и смешивали с кремом. Отсюда и берёт начало легендарная «Картошка». Поэтому, решив приготовить её в домашних условиях, помните: бисквит надо брать исключительно вчерашний, слегка подсохший. Он лучше крошится и впитывает крем. А ещё совсем правильное пирожное готовится из бисквита без добавления какао. Так оно получается светлым внутри и в тёмной обсыпке снаружи — совсем как настоящая картошка.