Кандидат наук рассказала, какой безобидный ритуал перед сном губит ваши волосы и здоровье

Основной риск сна с влажными волосами связан с длительным охлаждением кожных покровов головы. Прямая связь между мокрыми волосами и развитием респираторных заболеваний научно не подтверждена, однако локальное переохлаждение способно спровоцировать рефлекторный спазм сосудов. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.